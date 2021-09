Stranger Things 4 byr på hjemsøkt hus i ny teaser

HQ

I helgen avholdt Netflix deres store "Tudum"-begivenhet, inspirert av den karakteristiske lyden som avspilles når man spiller av en film eller serie.

Her avslørte de også nytt fra den kommende fjerde sesongen av Stranger Things, som går av stabelen en gang neste år.

Den nyeste teaseren, som du kan se under, introduserer oss for The Creel House, et tilsynelatende hjemsøkt hus som hovedpersonene befinner seg i.

Er du spent på den fjerde sesongen?