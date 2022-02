Stranger Things 4 starter i mai

HQ

Som vanlig har Netflix og Duffer-brødrene vært i et ertende humør når det gjelder markedsføringen av Stranger Things, men nå kommer ting til å trappe seg kraftig opp og bli mer spesifikt.

De kan endelig avsløre at Stranger Things 4 starter den 27. mai. Jeg skriver starter siden denne sesongen vil være omtrent dobbel så lang som de forrige, så Netflix har bestemt seg for å dele den ni episoder lange sesongen i to. Et ukjent antall episoder slippes altså i mai, mens resten skal være klare den 1. juli.

Selv om sesongen blir langt mer ambisiøs avslutter den ikke moroa, for skaperne forteller at den æren går til en femte sesong. Denne femte sesongen vil bringe Eleven og kompani sitt eventyr til slutten, men heller ikke det betyr farvel til det fascineende universet.

I et åpent brev sier Duffer-brødrene at de har flere historier å fortelle i Stranger Things-universet, så vi kan forvente mer. Akkurat hva ønsker de ikke å snakke om enda siden fokuset fortsatt er disse to siste sesongene, men den det er i alle fall tydelig at Stranger Things ikke forsvinner fra rampelyset med det første.