Stranger Things 5 viser sine første bilder i en Behind the Scenes-video

For litt over to år siden ble andre del av den fjerde sesongen av Stranger Things sluppet. Netflix' nostalgiske åttitallsfiksjon la lista høyt og spenningen var stor for den siste sesongen, som nå er i full produksjon. Ventetiden kommer til å bli lang, men Duffer-brødrene ønsker å fornye publikums oppmerksomhet ved å vise hvordan produksjonen av de siste episodene av Stranger Things skrider frem i en behind-the-scenes-video.

Det er selvfølgelig ingen spoilere om historien, utover en og annen vill frisyre som Dustin Herdenson (Gaten Matarazzo), men det er pussig å tenke på at hovedpersonene begynte dette overnaturlige eventyret som tiåringer, og nå er de alle i tjueårene, i det minste.

Stranger Things 5 kommer på Netflix i 2025, på en dato som ennå ikke er bestemt.