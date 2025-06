Stranger Things avsluttes senere i år med en premiereplan som vil få deg til å rive deg i håret

HQ

Som en del av Netflix Tudum -festivalen i helgen avslørte strømmetjenesten endelig planene for den siste sesongen av Stranger Things. Det siste kapittelet, som regnes som det største hittil, avsluttes på slutten av året, men for de som ikke akkurat satte pris på premiereformatet til den siste sesongen, kan det være lurt å se bort nå.

Med utgangspunkt i det todelte formatet som ble brukt i sesong 4, går Netflix et skritt videre og lanserer sesong 5 i tre deler... Jepp, du kan begynne å se serien fra og med 27. november 2025, men du må vente en måned fra da for å få med deg den andre delen 26. desember 2025, før du må vente litt lenger på den faktiske finalen 1. januar 2026.

I tillegg til denne datonyheten har Netflix også delt en kort trailer for serien, som du kan se nedenfor, sammen med det offisielle - og svært detaljerte - sammendraget av hendelsene.

"Høsten 1987. Hawkins er preget av åpningen av Rifts, og våre helter er forent av et enkelt mål: å finne og drepe Vecna. Men han har forsvunnet - hans oppholdssted og planer er ukjente. Myndighetene har satt byen i militær karantene og intensivert jakten på Eleven, noe som tvinger henne til å gjemme seg igjen. Når årsdagen for Wills forsvinning nærmer seg, nærmer også en tung, velkjent frykt seg. Det siste slaget nærmer seg - og med det et mørke som er mektigere og mer dødelig enn noe de har stått overfor før. For å få slutt på dette marerittet trenger de at alle - hele gruppen - står sammen, en siste gang."