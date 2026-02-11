Stranger Things: The First Shadow kommer tilsynelatende til Netflix

Stranger Things kan være pakket inn og ferdig nå som den femte og siste sesongen har kommet og gått, men det er fortsatt mange måter å fortsette å hengi seg til sci-fi-fantasiverdenen. For det første kommer det snart en animert serie til Netflix, og i tillegg kan strømmetjenesten etter hvert også tilby en filmatisert versjon av West End/Broadway-prequel-skuespillet kjent som The First Shadow.

Ifølge Collider sies det at forestillinger for showet denne uken på Broadway alle er avlyst slik at det kan filmes med den hensikt å til slutt komme til streamingplattformen. Datoene som er avlyst spenner fra 10. til 14. februar, noe som betyr at hvis du tilfeldigvis befinner deg i New York i løpet av denne tiden, kan det hende du ikke kan se showet personlig.

Vi har nå også en trailer for stykket som egentlig aldri bekrefter at det kommer til Netflix, men den førsteklasses filmete naturen legger drivstoff til brannen som antyder at den er på vei til streaminggiganten.

Ingen datoer er gitt heller, noe som betyr at vi bare må holde oss oppdatert for å høre mer på denne fronten.