Stranger Things Finale blir over to timer lang

Vi visste at vi kunne forvente en storslått og massiv siste sesong for Stranger Things, med en samling av store episoder som egentlig var minifilmer. Vi har fått en forsmak på dette i den første Volume av sesong 5, og vi vet at vi kan forvente noe lignende i den andre Volume som har premiere 25. desember. Men hva med finalen 1. januar? Hva har den i vente?

Netflix har bekreftet kjøretiden for Stranger Things Finale, og det blir en mastodont. Å kalle dette en TV-episode er kanskje å strekke det litt langt, ettersom den vil speile spilletiden til filmer, selv om det ikke blir den lengste episoden i serien...

Med en spilletid på 2 timer og 5 minutter vil Finale være en lang episode, men ikke den lengste, ettersom den tittelen fortsatt går til Season 4 Finale som varte i 2 timer og 19 minutter. Vi vet ikke hva vi kan forvente oss av denne episoden før den andre Volume er ferdig, men en rimelig gjetning er at en stor kamp med Vecna ligger i kortene, og sannsynligvis et møte der noen kjente ansikter vil betale den ultimate prisen...

