Stranger Things gjør seg klar for siste sesong - plakaten er ute nå Netflix setter nå inn støtet for siste kapittel av Stranger Things - den første plakaten for sesong fem er her, og en helt ny trailer slippes i morgen.

HQ Slutten er nær for det som uten tvil er den mest ikoniske serien i hele Netflix' serieutvalg. Med den femte og siste sesongen rett rundt hjørnet, har strømmetjenesten nå sluppet det aller første offisielle bildet fra produksjonen - vel, teknisk sett den første plakaten. Det er ni år siden Stranger Things først introduserte oss for Hawkins, Eleven, Mike, Will og resten av gjengen. Og nå, når vinteren nærmer seg, nærmer historien seg endelig slutten. Sesongen blir delt opp i tre partier: Episode 1-4 har premiere 26. november, episode 5-7 slippes 1. juledag, 25. desember, og den siste episoden, nummer 8, lander på nyttårsaften, 31. desember. Plakaten - som du kan se nedenfor - slår an tonen perfekt: mørk, stemningsfull og ladet med den illevarslende energien vi er blitt vant til fra seriens store øyeblikk. Og som en bonus kommer en splitter ny trailer i morgen, 16. juli, som forhåpentligvis byr på mer enn bare stemningsfulle smakebiter. Så - gleder du deg til den store finalen, eller har du allerede mentalt sjekket ut av Stranger Things-universet?