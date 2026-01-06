Stranger Things kommer tilbake neste uke for One Last Adventure

HQ

Stranger Things tok slutt på første nyttårsdag, eller gjorde den...? Netflix har avslørt at de har enda en godbit i vente for fans av den langvarige serien, et nytt prosjekt som vil debutere så snart som neste uke og gir et glimt inn i tilblivelsen av de siste episodene.

Dette er kjent som One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 Documentary, og er en titt bak lukkede dører på serien og hva som gikk inn i å skape den episke avslutningen.

Det inkluderer emosjonelle bordlesninger, glimt av hva som skjer når kameraene ikke ruller, nikk til fortiden og mer. Og alt dette vil snart bli tilgjengelig for Netflix-abonnenter, ettersom premieredatoen for dokumentaren er satt til 12. januar, med traileren for prosjektet tilgjengelig nedenfor.

Hvis du ikke har sett finalen av Stranger Things ennå, og det bør du nok gjøre hvis du har tenkt å se denne dokumentaren, kan du se vår anmeldelse av den aller siste episoden av serien her.