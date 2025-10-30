Stranger Things ny trailer lekket av Netflix

HQ

Senere i dag får vi et nytt blikk på Stranger Things: Season 5 via en ny trailer fra Netflix. I løpet av natten lekket traileren ut på nettet, og selv om den bare lå ute på Netflix' sosiale medier i en kort periode, snappet ivrige fans den raskt opp og begynte å poste den på nytt.

Vi vil ha en versjon i høy kvalitet tilgjengelig når Netflix offisielt slipper traileren, men foreløpig har vi for det meste spionert på detaljer fra klipp lagt ut på nettet av fans. Vi har lagt ut en lenke nedenfor som du kan sjekke ut, men husk at den kan være fjernet av Netflix når du leser dette. Selv om den fremdeles er oppe, er ikke oppløsningen god, så husk det også.

Uansett, vi begynner med at Mike og Eleven ser ut over det som ser ut som et Hawkins i karantene, i håp om at de kan komme seg ut. De har selvfølgelig planer om å beseire Vecna, og reversere slutten på sesong 4, som ser ut til å ha snudd hele Hawkins på hodet (skjønner du?). Vi får en god dose action før vi ser Vecna dukke opp igjen, gripe Will Byers med sine telekinetiske krefter og si at han trenger hans hjelp en siste gang.

Hva det betyr, får vi vite når Stranger Things: Season 5 sendes 26. november.