Stranger Things og Chips Ahoy gir fans sjansen til å vinne en klomaskin

I forkant av premieren på Stranger Things' femte og siste sesong neste måned, har serien samarbeidet med kjeksmerket Chips Ahoy om et spesielt arrangement der et par heldige fans kan ta med seg en kloautomat med tema hjem.

Arrangementene finner bare sted i New York eller Atlanta, så hvis du er basert utenlands eller et annet sted i Amerika, må du enten forberede deg på en helvetes reise eller gå glipp av det. Arrangementet finner sted denne helgen, den 25. oktober, hvor fansen kan stille seg i kø og få en rekke Stranger Things-godbiter inne i maskinene, i tillegg til selve maskinene. Hvis du vil ha en sjanse til å vinne maskinen, må du komme utkledd til arrangementet.

Selvfølgelig kan du forvente deg Stranger Things x Chips Ahoy-kjeks i massevis på arrangementet, og snacksen vil også bli pakket i butikker i USA, så hvis du befinner deg i New York, Atlanta eller hvor som helst i USA og har lyst på en kjeks fra Upside Down, har du sjansen nå.

Dette er en annonse: