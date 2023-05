Stranger Things: Season 5 utsettes

De av oss som var store fans av visse TV-serier for rundt 16 år siden husker hvordan forfatterstreiken som varte fra slutten av 2007 til begynnelsen av 2008 hadde store konsekvenser for noen elskede franchiser, så spekulasjoner og teorier har fylt internett siden årets Writers Guild of America-streik startet for noen dager siden. Vi vet at etterlengtede prosjekter som den andre sesongen av bådeAndor og The Lord of the Rings: The Rings of Power vil fortsette til tross for dette, men en annen stor serie vil ikke det.

HQ

Matt Duffer og Ross Duffer har gått på Twitter for å kunngjøre at de ikke vil være i stand til å starte produksjonen av den femte sesongen av Stranger Things om noen uker som opprinnelig planlagt på grunn av forfatterstreiken:

.

Ikke spesielt overraskende med tanke på at Duffer-brødrene er kjent for å gjøre ganske store endringer i manusene sine under produksjonen. Vi får se om dette legger nok press på Alliance of Motion Picture and Television Producers til å avslutte denne tvisten raskere enn den som dessverre satte sitt preg på Lost, Heroes og mange andre serier som startet så bra.