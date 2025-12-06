Stranger Things: Season 5 Volum 1 trengte ingen store dødsfall, da barna som ble tatt var "lavpunktet"

HQ

Hvis du har sett den første Volume av Stranger Things' femte og siste sesong, vil du være klar over at ingen faktisk dør i episodene. Det kan kanskje skuffe fans som hadde håpet på massive narrative hendelser, men det er en grunn til dette.

Duffer-brødrene snakket nylig med Variety, hvor de forklarer at Volume 1 ikke var ment å være for blodig, men at Volume 2 skulle trappe opp, selv om det ikke blir et "Red Wedding".

Ross Duffer begynner med å forklare: "Da vi bestemte oss for at vi visste at vi ville gjøre Will Power-greiene denne sesongen, visste vi at det var slik vi måtte avslutte bind 1. Så det er et lavmål at alle barna blir tatt, men et høydepunkt at Will har disse kreftene. Det var alltid diskusjonen. At Vecna tok disse barna var det lavpunktet vi trengte for slutten av bind 1."

Matt Duffer svarte deretter på spørsmålet om Volume 2 var mindre blodig, noe han bemerket: "Serien er ikke "Game of Thrones". Jeg håper den overrasker folk. Men det er ikke noe rødt bryllup, hvis det er det du spør om. Det ville vært deprimerende."

Neste serie med Stranger Things episoder vil debutere 25. desember, før den store finalen 31. desember. Les vår anmeldelse av Volume 1 her.