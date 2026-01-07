Stranger Things: Sesong 5 bryter seg inn på Netflix' liste over de 10 mest populære engelske seriene gjennom tidene

HQ

Ifølge Netflix' egne oversikter har Stranger Things' femte og siste sesong endelig slått igjennom og tatt seg inn på topp 10-listen over de mest populære engelske seriene. Etter at den populære serien kom tilbake til strømmetjenesten i slutten av november 2025 og ble avsluttet på nyttårsdag nesten seks uker senere, skal den ha blitt sett 105,7 millioner ganger så langt, noe som er nok til å sikre en niendeplass på denne listen.

Selv om dette kan være imponerende, ville du ha forventet at showet skulle nå ytterligere høyder, spesielt siden det har hatt tre separate premierer og likevel fortsatt blir overskygget av prosjekter som The Queen's Gambit, Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story, og Adolescence.

Det eneste området som Stranger Things: Sesong 5 imidlertid slår nesten alle konkurrentene på, er i kategorien antall timer sett, ettersom den enormt lange forrige sesongen har blitt tilskrevet nesten 1,1 milliarder timer, noe som er høyere enn noe annet på denne listen, med unntak av Stranger Things: Sesong 4 (1,8 milliarder timer) og Wednesday: Sesong 1 (1,7 milliarder timer).

Det skal også sies at Stranger Things: Sesong 5 forventes å fortsette å klatre oppover på rangeringen etter hvert som den fortsetter å samle inn visninger. Dette bør få den til å rase oppover listen, ettersom ytterligere 10 millioner visninger (den fikk 31 millioner visninger bare den siste uken, så dette er mer enn gjennomførbart) vil få den til å nå femteplassen og overvinne Dahmer.

På samme måte, hvis vi kombinerer engelske og ikke-engelske serier på Netflix, kommer Stranger Things: Sesong 5 ikke engang inn på topp ti, ettersom alle de tre sesongene av Squid Game og den fjerde delen av Money Heist alle har overgått sesongen, med ganske stor margin også når vi ser på Squid Game.

Er du overrasket eller sjokkert over Stranger Things: Sesong 5s tall så langt?