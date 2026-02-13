Stranger Things: Sesong 5 er nå Netflix' syvende største TV-sesong gjennom tidene

HQ

Vi har ivrig fulgt utviklingen av den siste sesongen av Stranger Things for å se hvor høyt opp på Netflix' all-time TV-rangering serien kan komme. Fra og med denne siste uken har den hoppet opp enda lenger, og hoppet over onsdag: Sesong 2 og er nå strømmetjenestens syvende største serie gjennom tidene.

Med 128,5 millioner visninger nærmer sesongen seg stadig å bli den mest sette Stranger Things -sesongen til dags dato. Etter ytterligere 12 millioner visninger vil den overvinne Stranger Things: Sesong 4, og nå sjette på alle tiders hitlister.

Det skal sies at den snart kan hoppe opp noen plasser på rangeringen, ettersom den etter å ha passert Stranger Things 4 er svært nær ved å passere Adolescence og Squid Game: Sesong 4, med sistnevnte på 145,8 millioner visninger. Hvis den gjør det, vil det være Netflix' fjerde største TV-sesong noensinne. Å gå lenger kan imidlertid være urimelig siden det å nå tredje vil bety å overvinne Squid Game: Sesong 2 med 192,6 millioner visninger.

Det interessante er også at til tross for de veldig lange episodene, faller Stranger Things 5 bak Stranger Things 4 i totalt antall timer sett, med den siste sesongen som nådde 1,336 milliarder timer sett, mens den nest siste toppet ut på 1,838 milliarder. Likevel er den uten tvil en av Netflix' mest sette serier gjennom tidene i denne kategorien, med bare Squid Games første og andre sesong, Stranger Things 4, og Wednesdays første sesong foran seg.

Hvor mye lenger opp på rangeringen forventer du at Stranger Things 5 vil klatre?