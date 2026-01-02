Stranger Things Sesong 5-finalen beskyldes for å bruke AI i rulleteksten

HQ

Ettersom generativ AI-bildeskaping bare har blitt bedre de siste årene, og mange TV-serier, filmer og spill ser ut som om de kan ha brukt teknologien, er det vanskelig for forbrukerne å ikke bli bekymret når de ser noe som ikke er på sin plass. Selv i en produksjon som har kostet hundrevis av millioner av dollar, som den siste sesongen av Stranger Things.

Da finalen ble avsluttet på nyttårsaften, ble vi spilt ut av David Bowies helter og vist en samling kunst som skildret øyeblikk fra serien. Spesielt ett bilde fikk folk til å gå i spinn på nettet, da det så ut til å ha en merkelig gjenskaping av Nancys fingre når hun først griper en revolver i sesong 1.

Men selv om spekulasjonene om at Stranger Things brukte kunstig intelligens fikk noen til å heve øyenbrynene, er denne beskyldningen falsk. Stranger Things brukte ikke kunstig intelligens til å skape Nancy Wheeler og revolveren hennes. Det antas at denne kunsten ble skapt av Kyle Lambert, som tidligere har laget de offisielle Stranger Things -plakatene. De antas også å være eksakte spor av scenene de skildrer.

Det opprinnelige Reddit-innlegget som utløste denne kontroversen har siden blitt fjernet, og selv om Netflix eller noen som representerer serien ennå ikke har kommentert, ser det ut til at vi trygt kan fjerne denne saken fra bordet.