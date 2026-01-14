Stranger Things: Sesong 5 klatrer til sjetteplass på Netflix' toppliste over engelske serier

HQ

I forrige uke rapporterte vi om de første komplette seertallene for den siste sesongen av Stranger Things på Netflix, og bemerket at tri-premiere-formatet og den massive forventningen bak serien faktisk førte til tall som kanskje var lavere enn forventet. Til å være en stor serie som avsluttes, for det meste i høytiden, og som tilbyr tre separate premieremuligheter, virket det faktum at den bare hadde litt over 100 millioner visninger ganske lavt. Men Stranger Things har ben å stå på, og den har fortsatt å gjøre suksess.

De siste oppdaterte tallene på Netflix' hitlister viser at Stranger Things: Sesong 5 nå er den sjette mest sette engelske serien gjennom tidene på strømmetjenesten. Den har 115 millioner visninger, noe som betyr at den har passert Bridgerton og The Queen's Gambit, og snart vil den også passere Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story og sannsynligvis til og med Wednesday: Season 2, med henholdsvis 115,6 millioner og 119,3 millioner visninger.

Denne økningen i seertall betyr også at Stranger Things: Sesong 5 har tatt seg inn på den totale TV-topp 10-listen, der den nå ligger på niendeplass, bak fem engelske serier og alle tre sesongene av Squid Game. Derfor er den totale listen nå satt opp slik.

Topp 10 Netflix-serier gjennom tidene etter antall visninger:



Squid Game: Sesong 1 - 265,2 millioner

Wednesday: Sesong 1 - 252,1 millioner

Squid Game: Sesong 2 - 192,6 millioner

Squid Game: Sesong 3 - 145,8 millioner

Adolescence: Sesong 1 - 142,6 millioner

Stranger Things: Sesong 4 - 140,7 millioner

Onsdag - 119,3 millioner Sesong 2 - 119,3 millioner

Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story - 115,6 millioner

Stranger Things: Sesong 5 - 115,0 millioner

Bridgerton: Sesong 1 - 113,3 millioner



Det bør sies igjen at den siste sesongen av Stranger Things har en varighet som gjør at antall timer den ble sett overskygger store deler av listen, med totalt 1 195 900 000 timer som slår alle seriene over, bortsett fra Squid Games første og andre sesong, Stranger Things: Sesong 4, og Wednesday: Sesong 1. Denne listen er som følger.

Topp 5 Netflix-serier gjennom tidene etter antall timer sett:



Squid Game: Sesong 1 - 2 205 200 000

Stranger Things: Sesong 4 - 1 838 000 000

Wednesday: Sesong 1 - 1 718 800 000

Squid Game: Sesong 2 - 1 380 100 000

Stranger Things: Sesong 5 - 1 195 900 000



Hvor mye lenger opp på disse listene tror du Stranger Things: Sesong 5 vil gå videre?