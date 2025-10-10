Stranger Things' siste sesong har angivelig et budsjett på en halv milliard dollar

HQ

Å si at Netflix legger mange egg i Stranger Things kurven for denne siste sesongen er kanskje en underdrivelse. Det siste kapittelet av serien kommer til å bli en mastodont som ikke ligner mye annet, og hver episode skal visstnok være omtrent like lang som en kortfilm, og naturligvis er TV av denne størrelsen ikke billig å produsere.

En ny rapport fra Puck News har gått runden og sier at budsjettet for hver av episodene i det siste kapittelet av Stranger Things var på hele 50-60 millioner dollar. Ettersom det er planlagt åtte episoder, betyr dette at totalbudsjettet for den siste sesongen kan bli så høyt som 480 millioner dollar. Jepp, rett i underkant av en halv milliard dollar for én sesong med TV...

Det er uklart hva som må til for at denne episoden skal bli en suksess, for på tradisjonelt vis pleier de typiske estimatene å si at hele budsjettet for en film (inkludert markedsføring) er rundt det dobbelte av produksjonsbudsjettet, noe som betyr at en film til 250 millioner dollar må passere en halv milliard dollar for å "gå i null". Ettersom Stranger Things bare er en Netflix-serie, er det uklart hvordan dette kan oversettes, men hvis det var en film, ville vi sannsynligvis sagt at den må passere 1 milliard dollar i billettinntekter for å dekke inn kostnadene, noe bare to filmer har oppnådd i hele 2025 så langt...

Som et annet referansepunkt kan det nevnes at Star Wars: Episode VII - The Force Awakens regnes som den dyreste filmen som er laget til dags dato, med en produksjonskostnad på rundt 447 millioner dollar, noe som betyr at Stranger Things' siste kapittel har overgått selv dette...

Den siste runden med episoder av serien begynner i november, desember og på nyåret. Se en trailer for den siste sesongen nedenfor.