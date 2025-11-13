Stranger Things skal få McDonald's Happy Meal med samlefigurer i begrenset opplag

HQ

Stranger Things-fans venter spent på de første episodene fra den siste sesongen, og hvis de er ute etter noe å bite i for å få ventetiden til å gå litt raskere, ser det ut til at McDonald's har dekket dem. I Storbritannia og Irland har KFC gått sammen med Stranger Things om en spesiell burger, mens ting er litt annerledes i utlandet.

Som rapportert av BloodyDisgusting, Stranger Things får et samarbeid med McDonald's for et nytt Happy Meal. Dette Happy Meal har allerede blitt oppdaget i Portugal og Spania, og kommer med et samleobjekt i begrenset opplag av en av seks karakterer, inkludert Demogorgon, Mike, Eleven, Dustin, Will og Lucas.

Det er ennå ikke kjent om disse måltidene kommer til USA eller hvilke territorier de vil være i, men vi kan tenke oss at de kanskje hopper over Storbritannia, da det kan bety en konflikt mellom KFC og McDonald's. Ingen gratis leker for oss, da.

