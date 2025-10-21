Stranger Things-skaperne avviser at Joseph Quinn kommer tilbake

HQ

Bortsett fra de originale skuespillerne fra den første sesongen, er det vanskelig å argumentere for at noen fikk et like stort gjennombrudd i Stranger Things som Eddie Munson, spilt av Joe Quinn i sesong 4. High school-fånen som drev en D&D-gruppe for barn som nærmet seg halvparten så gamle som ham selv, klarte å røre ved hjertet til mange fans, og hans død har vært sentrum for noen konspirasjoner.

Til tross for fanteorier som nesten er sikre på at han kommer tilbake, har Stranger Things-skaperne The Duffer Brothers bekreftet via Empire at han ikke kommer tilbake. "Jeg elsker at Joe Quinn leker med folk! Men nei, han er død," sa Matt Duffer. "Joe er så opptatt uansett, at alle burde vite at han ikke kommer tilbake. Han har spilt inn fem filmer siden sist! Når i helvete har han tid til å komme og spille inn Stranger Things? Nei, dessverre, RIP. Han er helt under jorden."

Quinns død kom mot slutten av sesong 4, hvor han ble revet i filler av flaggermuslignende vesener fra Upside Down. Jeg er ingen ekspert, men det er vanskelig å se noen komme tilbake fra det. Det fantes teorier om at Eddie ville ha kommet tilbake som en udød tjener av Vecna, som så ville ha vendt seg mot ham på slutten, men selv om det hadde vært i de opprinnelige historieutkastene, har Quinn sannsynligvis for mye å gjøre til at han kan hjelpe folk med å leve ut fanfiksjoner.