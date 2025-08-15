Stranger Things-skaperne ønsker å komme seg ut av Netflix-kontrakten

HQ

Det ser ut til at Stranger Things-skaperne ikke ønsker å holde seg rundt med Netflix når deres hit-show tar slutt. Matt og Ross Duffer forhandler angivelig om en utgang fra kontraktene sine med streameren.

Dette er slik at Duffer Brothers i stedet kan jobbe med Paramount for å jobbe eksklusivt med studioet på film og TV. Variety brøt inn med rapporten, men ingen offisiell kommentar har blitt gitt av Duffer Brothers eller Paramount.

Selv om Stranger Things avsluttes i år, har Duffer-brødrene fortsatt noen prosjekter på gang med Netflix. Det er 2026-eventyrserien The Boroughs og skrekkserien Something Very Bad is Going to Happen som kommer ut samme år.

Stranger Things vil fortsatt være en massiv IP for Netflix i fremtiden, ettersom spin-offer og fortsettelser allerede er planlagt, men kanskje vil noen fans kanskje melde seg ut hvis en annen skaper leder serien.