Stranger Things-skaperne studerte store TV-finaler for inspirasjon til sesong 5

HQ

Det føles nesten surrealistisk med tanke på at serien har eksistert i litt under et tiår, men i løpet av de kommende månedene når Stranger Things slutten av sin levetid. Sesong 5s finale blir en av de mest etterlengtede hendelsene i TV-historien, og Duffer-brødrene vet at presset er høyt.

Derfor har Duffer-brødrene og manusforfatterne sett til andre vellykkede avslutninger når de har skrevet manus til den siste sesongen. Six Feet Under, The Sopranos og Friday Night Lights ble alle tatt i betraktning. "De beste var veldig tro mot seg selv", sier Ross Duffer til Variety. <em>"Seriene som prøver å være supersmarte - jeg tror det er der det fort kan gå galt."

Matt Duffer presiserte at slutten har vært i hodet deres i årevis. "Vi visste omtrent hva sluttscenen var i årevis - det var ikke noe vi hadde en anstrengelse for å komme opp med. Det var elementer av den som ble diskutert i ukevis, men selve kjerneideen til slutten hadde vi hatt i veldig lang tid."

Selv om Dufferene er fornøyde, er de sikre på at folk vil ha meninger. De vil at finalen skal avslutte alt i Stranger Things-historien, og tilsynelatende vil vi til og med finne ut hva Upside Down egentlig er.