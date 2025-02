Stranger Things-skuespiller gikk i terapi etter å ha spilt Vecna

HQ

Å være en skurk tar hardt på psyken. I alle fall ifølge Jamie Campbell Bower, skuespilleren bak Vecna i Stranger Things, som nylig fortalte hvor psykisk belastende det var å portrettere den ondskapsfulle karakteren. Under MegaCon Orlando avslørte Bower at han måtte gå i terapi for å takle den emosjonelle vekten av rollen.

Han fortalte om en samtale med terapeuten sin der de diskuterte viktigheten av å sette av tid til personlig restitusjon, og hvordan han innså behovet for å ta en pause fra å portrettere antagonistiske individer. Han sa:

"Vi gikk gjennom noen ting, og han sa: 'Vi må virkelig sørge for at du setter av tid til deg selv når du skal jobbe neste gang',"

"Jeg snudde meg mot ham og sa: 'Ja, for å være ærlig, så tror jeg ikke jeg kommer til å spille skurk igjen på et øyeblikk. Som om det gjorde meg helt f***ed. Jeg er helt seriøs."

Til tross for utfordringene var Bower rask med å uttrykke sin takknemlighet til alle fansen, og hvor spennende det har vært å spille Vecna. Til tross for de åtte timer lange sminkeøktene.