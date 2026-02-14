Gamereactor

Stranger Things

Stranger Things stjernen avslører at han ikke var en fan av sesong 5-slutten

Matthew Modine var kanskje ikke en del av seriens siste sesong, men det hindret ham ikke i å dele sine tanker om den.

HQ

Stranger Things' finale har vært og gått, og mens Duffer Brothers tydeligvis hadde store forhåpninger til TV-hendelsen i nyere tid, ser det ut til at finalen falt mer på samme måte som Game of Thrones enn den gjorde Breaking Bad. Kanskje ikke like forferdelig som Thrones sesong 8, men selv en av seriens stjerner kunne ikke la være å avsløre sin kritikk.

På spørsmål på Instagram (via DiscussingFilm) om han likte finalen, sa Matthew Modine (som spilte Papa alias Dr. Martin Brenner i sesong 1, 2 og 4 av Stranger Things) et enkelt "Nope."

Da han ble spurt om han trodde på konspirasjonen om at det fantes en hemmelig niende episode som var den sanne finalen, skrev han at han "håpet det for fansen". Det er ikke den skarpeste kritikken, men enhver tro på at det finnes en hemmelig ekstraepisode på grunn av svakheten ved den egentlige finalen, viser hvor mange fans som var misfornøyde med hvordan Stranger Things avsluttet sitt siste kapittel.

Modine var selvsagt ikke en del av Stranger Things sesong 5, men selv uten å være involvert i serien kan han se utenfra at den ikke har falt i smak hos alle. Uansett ville jeg ikke satt penger på at det faktisk finnes en niende episode der ute i naturen.

Stranger Things

