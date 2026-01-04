Stranger Things-stjerne forteller om hvordan det er å spille Vecna: "Jeg føler meg vilt umenneskelig"

HQ

Skuespilleren Jamie Campbell Bower har spilt rollen som Stranger Things' hovedskurk i to sesonger nå, og i et nylig intervju med Deadline åpner han opp om hvordan det er å spille en som er så ond og umenneskelig. Men også en som bærer på så dype traumer, slik Henry tydeligvis gjør.

Campbell sier :

"Så det å få spille disse scenene føltes til tider som en enorm befrielse, og det var også veldig viktig for meg å gå inn i disse scenene med en forståelse av traumet og opplevelsen for å få frem det nivået av menneskelighet ... fordi det er tider hvor jeg føler meg veldig umenneskelig, monstrøs, og jeg vet at det høres åpenbart ut, men som virkelig monstrøs. Så jeg hadde stor glede av de øyeblikkene."

Han fortsetter å snakke og nevner spesifikt en scene der Holly og Max prøver å rømme, og Henry forvandler seg til Vecna i sanntid.

"Akkurat det øyeblikket, det fysiske i det, var noe vi jobbet med sammen med noen som jobber med videospill ... Så skiftet mellom Whatsit og Henry var noe vi jobbet med utenfor settet før vi filmet det."

Campbell snakker også om hvordan han ser på Henry og Vecna, samt overgangen mellom de to.

"Jeg tror Henry var så nær, var mye nærmere uskylden ... og da han ble sendt til den glatte, åreaktige døden på slutten av sesong 4, handlet det om bitterhet, og på det tidspunktet føltes det som om menneskeheten hadde forsvunnet. Det føltes som om muligheten for kjærlighet var så langt borte."

Til slutt nevner han også hva han håper folk vil huske om Henry og Vecna når det hele er over.

"Hva håper jeg folk tar med seg fra denne karakteren? Jøss, det holder jeg fortsatt på med... Så mye av denne karakteren er basert på ideen om ensomhet. Så mye av denne karakteren er basert på tanken om frelse."