Stranger Things: Tales from '85 kommer tilbake for sesong 2 allerede i høst

Ettersom Stranger Things nå er avsluttet virket ankomsten av Stranger Things: Tales from '85 litt overraskende, ettersom den ikke så ut til å bringe fortellingen videre, men snarere tilføre ekstra farge til en tidligere epoke i universet. Det virket som om det kunne være et engangseventyr, eller kanskje utgangspunktet for flere utvidelser av narrative hendelser i Stranger Things' fortid, men det er tydelig at de har andre ideer i tankene.

Netflix har avslørt at Tales from '85 kommer tilbake for en andre sesong, og at den vil debutere på strømmeplattformen så snart som i høst. Vi får ikke vite noe om handlingen eller hvilken retning serien vil ta, men den er på vei, noe som betyr at flere animerte Stranger Things-eventyr er i horisonten.

