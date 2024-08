Stranger Things teaterstykke kommer til Broadway

HQ

En av de andre måtene å konsumere Stranger Things -innhold på, er å gå på teater for å se stykket Stranger Things: The First Shadow. Stykket har vært i produksjon og tilgjengelig på West End i London en liten stund nå, men snart kommer stykket over dammen og har premiere på Broadway i New York også.

Dette har blitt bekreftet av Netflix, som avslører at produksjonen vil ha premiere på Broadway i mars 2025, og at billettsalget til det utvilsomt svært populære stykket starter allerede 17. september.

Når det gjelder hva Stranger Things: The First Shadow handler om, står det i sammendraget: "Hawkins, 1959: en vanlig by med vanlige bekymringer. Unge Jim Hoppers bil vil ikke starte, Bob Newbys søster vil ikke ta radioprogrammet hans på alvor, og Joyce Maldonado vil bare ta eksamen og komme seg vekk fra byen. Når den nye studenten Henry Creel ankommer, oppdager familien at en ny start ikke er så lett ... og at skyggene fra fortiden har en veldig lang rekkevidde."

Skal du ta turen til Marquis Theatre i New York for å få med deg denne teateroppsetningen?

Dette er en annonse: