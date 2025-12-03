Stranger Things vender tilbake til Netflix med enorme seertall, 60 millioner visninger for sesong 5 så langt

HQ

2025 har allerede vært et eksepsjonelt år for Netflix, da den tredje sesongen av Squid Game trakk inn enorme seertall, og det samme gjorde Wednesday, mens KPop Demon Hunters knuste alle filmrekorder for plattformen. Det ser ut til at 2025 vil ende med nok en rekord, ettersom Stranger Things' femte sesong allerede har ankommet med et smell.

De første Volume episodene har allerede trukket til seg svimlende 59,6 millioner seere på plattformen, noe som riktignok ikke er nok til å bryte seg inn på Netflix' Top 10 English over alle tiders serier ennå (og langt bak Wednesday og Squid Game), men det er verdt å huske at disse tallene bare er en forsmak på hva som kommer, ettersom den andre Volume og den store finalen vil debutere i desember.

Hvis disse tallene er en korrekt representasjon av hva som kommer, vil Stranger Things' siste sesong nå i underkant av 180 millioner visninger på Netflix, noe som vil være nok til å bli den nest største engelske serien noensinne, men en rimelig antakelse er at seertallene vil nå en topp i løpet av julen når fansen konsumerer hele sesongen på en gang og har mer tid til å se timevis med Stranger Things.

Det er derfor ikke urimelig å si at Stranger Things' siste episoder snart kan bli Netflix' største TV-serie gjennom tidene, en bragd som ville kreve over 265,2 millioner visninger for å slå den første sesongen av Squid Game.

Har du sett Volume 1 ennå? Hvis ikke, ikke gå glipp av vår anmeldelse av episodene.