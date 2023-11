Stranger Things VR lanseres senere denne måneden

HQ

Netflix bestemte seg for å starte sin Geeked Week med en hel dag dedikert til Stranger Things. Dette føltes som en merkelig avgjørelse fordi streameren ikke er klar til å vise frem noe av den kommende siste sesongen av showet, noe som betyr at denne dagen i stedet handlet om å mimre om tidligere øyeblikk av showet og også avsløre at Dead by Daylight -samarbeidet er tilbake.

Men heldigvis var det også en mer betydningsfull kunngjøring, da Tender Claws har brukt dagen til å kunngjøre den offisielle utgivelsesdatoen for Stranger Things VR, og avslører at tittelen kommer på Meta Quest plattformer 30. november 2023.

Vi får vite at dette spillet vil utforske "Stranger Things-verdenen fra Vecnas perspektiv, som vi aldri har sett før, mens han utforsker ukjente virkeligheter, danner kubesinnet og iverksetter sin hevnplan mot Eleven og Hawkins.".

I tillegg har det blitt vist frem en del gameplay fra VR-tittelen, og du kan ta en titt på det nedenfor for å se om Stranger Things VR kommer til å være spillet for deg.