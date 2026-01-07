Strasbourg utnevner tidligere Wolves-manager Gary O'Neil til å erstatte Rosenior

HQ

Gary O'Neil, tidligere manager for Wolverhampton Wanderers og AFC Bournemouth, har blitt utnevnt som ny manager for Ligue 1-klubben Racing Club de Strasbourg, etter at Liam Rosenior forlot klubben til fordel for Chelsea. Strasbourg offentliggjorde ansettelsen onsdag, én dag etter at Rosenior ble ansatt, og vil debutere på lørdag mot Avranches i Coupe de France.

Gary O'Neil (42) la opp som fotballspiller i 2019, etter å ha spilt for lag som Portsmouth, West Ham United, Bristol City og Bolton Wanderers. Som manager jobbet han for AFC Bournemouth i 2022/23-sesongen og senere for Wolverhampton Wanderers, hvor han fikk sparken i desember 2024.

"Det er en klubb med en unik historie, en utrolig lidenskap, motstandsdyktighet og selvfølgelig lojale supportere som ønsker å se dette laget spille bra og ha suksess. Vi har en spennende spillergruppe og klare ambisiøse mål for sesongen. Mitt fokus er å jobbe hardt med troppen for å gi alt for klubbens suksess, sier O'Neil.

Strasbourg ligger på syvendeplass i Ligue 1, samme plassering som Rosenior ledet laget på forrige sesong, noe som ga dem kvalifisering til UEFA Conference League, der de nylig kvalifiserte seg til 16-delsfinalene.