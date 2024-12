Strategibyggeren City Tales - Medieval Era har blitt kunngjort

Som en del av PC Gaming Show har utvikleren Irregular Shapes nettopp kunngjort sin strategibygger City Tales - Medieval Era. Dette er et spill som angivelig vil tilby en "ny vri på sjangeren" av bybyggere, en opplevelse som vil la spillerne "slippe løs kreativiteten ved å konstruere store middelalderbyer."

Når det gjelder hvordan spillet fungerer, blir vi fortalt at det handler om å gi spillerne verktøyene som trengs for å planlegge, designe og tegne byer i ulike distrikter som ligner middelalderske bylandskap, alt med en håndmalt kunstnerisk stil. Dette inkluderer muligheten til å bruke over 50 forskjellige ressurstyper til å konstruere over 60 unike bygninger, med prosedural teknologi som viser hver bygning som bygges i sanntid. Spillet vil til og med strekke seg så langt som til å kunne legge til Great Wonders (som katedraler eller markedsplasser) i byene dine.

"Vi er veldig glade for å endelig kunne avsløre City Tales - Medieval Era, vårt første prosjekt siden vi grunnla studioet i 2022", sier Rémi Malet, grunnlegger av Irregular Shapes. "Vi er selv lidenskapelig opptatt av bybygging, og vi tar et skritt fremover i sjangeren for å skape et innovativt middelalderspill som setter kreativiteten først, samtidig som vi tilbyr tilfredsstillende bygge- og styringssystemer. Vi gleder oss til å se spillerne bygge middelalderbyer neste år."

City Tales - Medieval Era skal debutere som et Early Access-prosjekt på PC en gang i 2025, og du kan se kunngjøringstraileren, samt noen skjermbilder nedenfor.