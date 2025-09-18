Straw Hat Crew gir oss en sniktitt på One Piece: Sesong 2 på Netflix
I teaseren kan vi også for første gang se karakteren Tashigi, spilt av Julia Rehwald.
Det er fortsatt måneder til Iñaki Godoys Monkey D. Luffy og resten av mannskapet setter seil igjen på Going Merry for the Grand Line, men Netflix ga oss i dag en ny sniktitt på hva vi kan forvente oss i den andre sesongen av One Piece live action-serien.
I denne "Behind the Scenes" får vi se noen scener fra innspillingen av den nye sesongen, som ser ut til å dekke de store øyeblikkene fra Loguetown, Baroque Works og til og med Arabasta-buer i anime. Vi tviler på at den vil være i stand til å kondensere hele Arabasta Saga, men i det minste vil den legge et godt grunnlag for en mer enn forventet tredje sesong av serien.
I tillegg har vi for første gang sett skuespilleren Julia Rehwald spille marinesoldaten Tashigi, en sekundær, men relevant karakter i denne buen, og som deler en nysgjerrig historie med karakteren til Zoro Roronoa fra Mackenyu. Du kan sjekke ut One Piece Sesong 2 Sneak Peak og se frem til at den slipper anker i 2026 på Netflix.