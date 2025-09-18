Straw Hat Crew gir oss en sniktitt på One Piece: Sesong 2 på Netflix

HQ

Det er fortsatt måneder til Iñaki Godoys Monkey D. Luffy og resten av mannskapet setter seil igjen på Going Merry for the Grand Line, men Netflix ga oss i dag en ny sniktitt på hva vi kan forvente oss i den andre sesongen av One Piece live action-serien.

I denne "Behind the Scenes" får vi se noen scener fra innspillingen av den nye sesongen, som ser ut til å dekke de store øyeblikkene fra Loguetown, Baroque Works og til og med Arabasta-buer i anime. Vi tviler på at den vil være i stand til å kondensere hele Arabasta Saga, men i det minste vil den legge et godt grunnlag for en mer enn forventet tredje sesong av serien.

I tillegg har vi for første gang sett skuespilleren Julia Rehwald spille marinesoldaten Tashigi, en sekundær, men relevant karakter i denne buen, og som deler en nysgjerrig historie med karakteren til Zoro Roronoa fra Mackenyu. Du kan sjekke ut One Piece Sesong 2 Sneak Peak og se frem til at den slipper anker i 2026 på Netflix.