Stray Gods: Rollespillmusikalen er blitt forsinket

Stray Gods ser ut til å bli et interessant spill, der du deltar i et rollespill som også fungerer som en interaktiv musikal. Med en fantastisk stemmeskuespiller og en unik kunststil vil Stray Gods helt sikkert finne et publikum når det lanseres. Nå er imidlertid lanseringsdatoen utsatt til 10. august.

Som utviklerne skriver i et Steam-innlegg, ønsker de nemlig ikke at utgivelsen skal kollidere med Baldur's Gate III. Spillene ser ikke ut til å være så like, men de er begge kommende rollespill, så det er kanskje der ideen om en kollisjon kommer fra.

Stray Gods er fortsatt under en måned unna utgivelsen, så denne ekstra uken med utvikling bør gjøre det mulig å rette opp ytelsen i spillet. Det er interessant at endringen av utgivelsesdatoen for Baldur's Gate III, som i seg selv var forårsaket av Starfield, har fått et annet spill til å flytte lanseringen.