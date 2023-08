Stray Gods: The Roleplaying Musical

HQ

Jeg ble først ganske interessert i narrativt tunge eventyrspill da Telltale var gullstandarden på 2010-tallet. Det være seg The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, Game of Thrones, Batman: The Telltale Series, The Walking Dead, jeg spilte dem alle sammen, og likte dem. Det var det som trakk meg til Stray Gods: A Roleplaying Musical, for selv om jeg er ganske upartisk til musikaler, er den narrativt tunge strukturen i dette spillet midt i blinken for meg.

Konseptet til Stray Gods dreier seg om den unge sangerinnen Grace, som har stemmen til Laura Bailey (The Last of Us: Part II, Marvel's Spider-Man, Call of Duty: Vanguard), en av dem som utgjør en ganske stor gruppe stemmeskuespillere. Grace er et null, helt til en dag en uvanlig kvinne, Calliope, kommer inn i livet hennes og kort tid etter blir myrdet. Det er på dette tidspunktet Grace oppdager at Calliope var et udødelig vesen kjent som The Last Muse, og at Calliopes sangkrefter har blitt overført til Grace etter hennes merkelige død. Som om ikke dette var nok for Grace, stiller en gruppe greske guder, kjent som Chorus, som lever og gjemmer seg blant de dødelige, henne for retten som syndebukk for Kalliopes drap. Heldigvis får Grace muligheten til å bevise sin uskyld og får en uke på seg til å finne ut hva som skjedde med Calliope og hvorfor hun blir anklaget for mordet.

Handlingen fører Grace rundt i hele byen og av og til til steder i det hinsidige, der hun møter guder og udødelige vesener som hun kommuniserer med for å finne ut mer om Calliope, hva hun gjorde før hun døde i utide, og for å finne ut om gudene selv har alibi eller er mistenkte. Det vanskelige er at disse udødelige vesenene er vanskelige å vriste informasjon ut av, og ofte sitter man igjen med flere spørsmål enn svar etter hvert som tiden går mot Graces rettssak.

Fortellingen som helhet er overbevisende nok til å holde spilleren interessert, og de ulike vendingene setter alltid en kile i hjulene. Karakterene er også veldefinerte og føles som komplekse og dype individer med utallige problemer under den tilforlatelige overflaten. Og for hva det er verdt, sørger dialogalternativene for at det er mange måter å gjøre denne historien til din egen på, ettersom du alltid kan lede en samtale på en måte som vil føre til et unikt utfall som sannsynligvis vil påvirke historien på en alvorlig måte - eller mot romantiske alternativer med mange av de forskjellige karakterene.

Min største innvending mot Stray Gods er at det til tider føles lite interaktivt. Dette spillet er en veldig "hands-off"-tittel, der du knapt trenger å gjøre så mye som spiller. Det eneste du trenger å gjøre er å velge et dialogalternativ, og det er ingen tidsbegrensning på dette utenom musikalske innslag. Hvis du har vært på utkikk etter et spill der du kan lene deg tilbake i stolen, ha én hånd på musen og en annen i en bøtte med popcorn, er dette spillet for deg. Men hvis du, som meg, liker de interaktive øyeblikkene som lar deg vandre rundt i et lite område for å samhandle med miljøet og NPC-er, som er vanlig i Telltale-spill og til og med titler som New Tales From the Borderlands, vil du savne det her.

Selv om jeg liker kunststilen og synes at den tilfører spillet mye karakter, spiller Stray Gods nesten som en tegneserie, der man hopper fra en stillbilde-scene til den neste, noe som betyr at man egentlig ikke trenger å følge så mye med på det som skjer på skjermen heller. Det er et sakte spill, og det er en sjarm og en fordel, men samtidig går det på bekostning av innlevelsen og det å gå seg vill i den narrative sausen, om du vil.

Når det gjelder de musikalske numrene, synes jeg de var litt ujevne. Jeg skal ikke påstå at jeg er noen musikalkjenner, men jeg har sett en god del musikaler, og for meg er det som gjør en musikal spesiell sanger som vekker gjenklang hos tilskueren, forteller en meningsfull historie og er godt fremført. Mange av sangene på Stray Gods passet aldri helt inn i dette bildet for meg. Den hyppige bruken av drury-melodier gjorde ikke mye for å holde meg engasjert, og jeg gikk ofte glipp av de tidsbestemte dialogalternativene på grunn av dette. Om noe, er dette i grunnen et eksempel på hele tonen i Stray Gods, som er en ganske dyster historie, selv om de livlige og lyse fargene prøver å overbevise deg om noe annet.

Skuespillerne er imidlertid generelt sett ganske gode. Når man samler veteraner som Troy Baker, Felicia Day, Mary Elizabeth McGlynn, Ashley Johnson, Rahul Kohli, Anjali Bhimani med flere, får man troverdige prestasjoner, selv om noen av dem er klart bedre stemmeskuespillere enn sangere. Men de skaper interessante karakterer som du ønsker å lære mer om, så du kan tilgi ufullkommenhetene.

Det eneste Stray Gods har å by på, er at det er mulig å spille om igjen. Ved å ta forskjellige valg og til og med ved å velge forskjellige egenskaper (disse låser egentlig bare opp sporadisk forskjellige dialogvalg, ikke så mye annet), kan du åpne døren til forskjellige musikalske numre og narrative utfall. I så måte er det mange grunner til å spille gjennom Stray Gods minst et par ganger.

Stray Gods: The Roleplaying Musical er en litt blandet fornøyelse for meg. På den ene siden har det interessante og overbevisende karakterer og mange dialogalternativer å utforske, men på den andre siden er det ikke det mest oppslukende eller engasjerende spillet. Det må kjempe for å holde deg underholdt, og de musikalske innslagene bidrar ikke akkurat til dette. Hvis du liker musikaler eller fortellingstunge spill, er dette definitivt et spill som er verdt å sjekke ut, men hvis ikke, er dette sannsynligvis ikke spillet for deg.