Stray kommer til Nintendo Switch

Stray - Det søte spillet der du får spille som en katt - gjør endelig sin Switch-debut. Spillet ble annonsert i dag under Nintendo Direct-presentasjonen, og vi fikk se at indiehiten fra 2022 kommer til en av de eneste plattformene det ikke tidligere var tilgjengelig på.

I den korte traileren nedenfor kan du se at vi får litt av en grafisk nedgradering for Stray for å komme seg til Switch. Teksturer ser ikke like polerte ut, og med tanke på Switchens mindre mengde kraft, kunne vi ha gjettet at ytelsen ville være litt lavere.

For de som ikke bryr seg om det visuelle og bare vil spille som en søt katt, lanseres likevel Stray til Nintendo Switch denne høytiden.