Strays er utsatt til august

Begynnelsen av juni er en utrolig travel periode for kinogjengere, ettersom Spider-Man: Across the Spider-Verse starter måneden, før Transformers: Rise of the Beasts debuterer en uke senere, før The Flash kommer uken etter. Det er unødvendig å si at det er litt av et minefelt for storfilmer, og derfor er det ikke overraskende å høre at Strays, en komediefilm med Will Ferrell og Jamie Foxx i hovedrollene som hevngjerrige forlatte hunder, blir utsatt et par måneder.

Som bemerket av Deadline, vil filmen nå ankomme 18. august, og mens trusselen om de andre filmene uten tvil spilte inn i denne avgjørelsen, sier rapporten også at den pågående forfatterstreiken var en annen faktor som spilte inn i forsinkelsen.

Slik det ser ut, trenger Strays bare å gå opp mot Blue Beetle i det vinduet i midten av august, noe som betyr at det har en langt bedre sjanse til å lande en plass i billettkontoret.

<video