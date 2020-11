Streamer freaker ut over ødelagt Pokémon-kort

Du ser på Annonser

Pokémon Trading Card Game ble introdusert på 90-tallet og ble raskt meget populært, og visse av disse kortene har blitt meget dyre gjennom årene. Det utgis fortsatt nye Pokémon TCG-sett den dag i dag, og noen av kortene er ekstremt sjeldne allerede fra starten av, og går for tusenvis av kroner i god stand. Tenk deg da marerittscenarioet å åpne en bøyd pakke, for så å finne ut at akkurat den inneholder det mest sjeldne kortet... Akkurat det skjedde med en streamer nylig.

Det handler om Westbtw på Twitch. Hopp fram cirka 40 sekunder for å se hendelsen som fikk han til å gå helt fra forstanden. Kortet han fikk var en Rainbow Rare Pikachu VMAX, som er verdt oppimot 10,000 kroner om tilstanden er perfekt. I brettet tilstand er kortet dog verdt nærmere null kroner.