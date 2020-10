Streamingtjenesten Quibi legges ned etter bare seks måneder

Du ser på Annonser

Streamingtjenesten Quibi ble en kortvarig affære. Tross at store navn som Spielberg, Guillermo del Toro og Antoine Fuqua var knyttet til mobilappen var det meget få som var interessert i tjenesten. Som resultat av dette legges tjenesten offisielt ned og rundt 200 ansatte har mistet jobben sin. Grunnleggerne Jeffrey Katzenberg og Meg Whitman sier følgende om storsatsningen som kostet 2 milliarder dollar:

"Quibi was a big idea and there was no one who wanted to make a success of it more than we did. Our failure was not for lack of trying; we've considered and exhausted every option available to us."

Målet med Quibi var å by på korte serier oppdelt i 5-10 minutter lange episoder eller kapitler som passet utmerket til den mobile plattformen, som man kunne nyte både på farten og i ro hjemme. Men på grunn av den dårlige lanseringen blir tjenesten nå lagt ned, og innholdet selges videre til andre tjenester.

Brukte du selv Quibi?