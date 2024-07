HQ

Vi har tidligere anmeldt Streamplifys forsøk på å ruske opp i det ganske etablerte mikrofonmarkedet, og de ønsker åpenbart å gjøre det samme her, men er det virkelig plass til flere webkamera-produsenter i en post-COVID-verden der gjenkjennelige monolitter som Elgato, Blue og Shure styrer showet.

For en Streamplify CAM Pro, ser du på rundt £ 84, som er litt billigere enn en Elgato Facecam, en Yealink, en Dell UltraSharp - vel, de fleste ting. Det er halvparten av prisen på en Logitech MX Brio, som kan levere samme oppløsning.

En Cam Pro kan oppnå 4K/30 bilder i sekundet eller 1080p/60 bilder i sekundet fra sin 8,5 megapikslers Sony CMOS-sensor. Den tar bilder med en relativt vidvinkel på 105 grader, noe som ikke helt kvalifiserer som ultravidvinkel i fiskeøyestil, men som fanger opp mye mer enn den tradisjonelle ytre rammen. Disse CMOS-sensorene tilbyr ikke helt den samme allsidigheten i dårlige lysforhold som STARVIS, men bortsett fra det kan du forvente rimelig anstendig bildekvalitet, og jeg vil si at fargekjemi, lysinntak og kontrast er omtrent like bra som både Elgato og til og med Razer.

Byggekvaliteten er virkelig ikke noe å skrive hjem om. Ja, det roterende ytre sylinderskallet betyr at du fysisk kan dekke til sensoren og være sikker på om den kan "se" deg eller ikke, men det hele føles så 3D-printet, så billig, og siden et webkamera egentlig ikke drar nytte av lav vekt, tviler du nesten på det når du tar det ut av esken første gang. Nei, webkameraer trenger ikke å være konstruert av støpejern, men å leke seg med forskjellige materialer og farger som bryter den 3D-printede følelsen, bør stå øverst på Streamplifys to-do-liste.

Bortsett fra det er det ikke så mange, men det er noen fine funksjoner her og der. En knapp på den ene siden aktiverer øyeblikkelig 5x digital zoom. Det fungerer... fint, men jeg håper du ikke har montert webkameraet ditt så langt unna at du må strekke deg for å nå knappen. Det er retningsbestemte mikrofoner på selve enheten, som kan fange opp stemmen din, men for å være ærlig er resultatet så grumsete at stort sett alt annet er bedre. Det lille festet er derimot magnetisk, noe som betyr at du kan montere det på en skjerm på en rekke forskjellige måter, noe som alltid er kjærkomment.

Det er ingen drivere i det hele tatt, og det kreves ingen programvarepakke, og i en tid hvor du ikke bare må laste ned programvare for andre webkameraer, men hvor disse suitene tar opp halve eller hele gigabyte, er det en bonus. I tillegg finnes det faktisk et økosystem av lavprisprodukter fra Streamplify som alle kan konkurrere med Elgato når det gjelder pris, så det er ikke en dårlig idé.

På slutten av dagen er Cam Pro et fint webkamera til en ganske god pris. Det gjør det ikke til et vidunder eller resulterer i en umiddelbar anbefaling, og den litt tvilsomme opptakskvaliteten (spesielt under dårlige lysforhold) og den dårlige byggekvaliteten trekker ned. Men billig er den, og konkurransedyktig er den.