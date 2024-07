HQ

På grunn av både COVID-19 og det faktum at "profesjonell strømmer" nå er en ettertraktet karrierevei, har den delen av markedet som produserer mikrofoner og hodetelefoner spesielt laget for strømming, fått fart på seg. Med det mener jeg at det finnes både etablerte giganter som Elgato, men også et mylder av nykommere som prøver å vinne terreng og markedsandeler.

Vi har nå muligheten til å se nærmere på et annet av de mange konkurrerende merkene; Streamplify, som prøver å tilby mer budsjettorienterte produkter, og mer spesifikt den såkalte "Mic Pro", som går direkte etter Elgato, Razer og alle de andre gigantene ved å tilby mange funksjoner, men til en lavere pris.

Det er verdt å merke seg at du kan få en Streamplify MIC Pro for rundt 80 pund. Dette står i sterk kontrast til Elgatos Wave:3, Razers Seiren V3 eller til og med den nå utdaterte Logitech G Yeti GX, som alle koster rundt 30 % mer.

Dette er en annonse:

Men ved første øyekast er det med svært få ofre. For det første får du både et stativ og et vibrasjonsdempende støtfeste med på kjøpet, og det er lydovervåking via 3,5 mm-kontakt, berøringsbasert demping på toppen og fire forskjellige opptaksmønstre. Du får stereo, rundstrålende, kardioid og toveis, noe som betyr at hvis du henger Mic Pro på den ene armen, kan du ta opp deg selv, en samtale med én person eller en podkast med tre eller flere deltakere ved hjelp av spesialiserte mønstre.

Det er mildt sagt ganske konkurransedyktig, og på innsiden finner vi til og med fire kondensatorkapsler som tar opp med en samplingsfrekvens på 192 kHz/24 bits og med en impedans på 1000 ohm. Det er slett ikke dårlig, og via relativt effektiv støykansellering på bakgrunnsstøy (avhengig av hvilket pickup-mønster du velger), leverer Streamplify faktisk her.

Den verste delen er byggekvaliteten. Ja, det er "bare" en matt svart mikrofon med rundt 10 dedikerte RGB-effekter som gir en "classy gamer"-stemning, men plasten som er brukt ser ut til å komme rett fra en 3D-printer. Det hele er litt for porøst, litt for tynt, og en slags metallegering ville uten tvil ha hjulpet på kvalitetsfølelsen.

Dette er en annonse:

Men bortsett fra det er det vanskelig å finne mye å klage på her. For denne prisen kan du få en Blue Yeti andre steder, eller de langt mer budsjettorienterte variantene fra de etablerte gigantene, men du ofrer mange av funksjonene Streamplify har sørget for å inkludere.

Akkurat nå kan du få en Streamplify MIC Pro for £80. Det er mye for pengene.