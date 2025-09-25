Street Fighter 6 åpner dørene igjen for C. Viper den 15. oktober

HQ

Selvfølgelig kunne Capcom ikke utelate under Capcom Online Program TGS 2025-arrangementet sin kampfranchise, som opplever et av sine beste øyeblikk. Street Fighter 6 lanserer sitt tredje karakterpass, tilsvarende år 3, og det inkluderer nå en gammel bekjent: C. Viper. Undercover-agenten fungerer nå som forskningsdirektør for SiRN og rydder opp i Shadaloos rester.

C. Viper kan kjøpes med Street Fighter 6 Year 3 Character Pass, Year 3 Ultimate Pass eller individuelt med Fighter Coins. Han vil ha to forskjellige utseender, men for å få det andre av disse (hans originale kostyme) må du bruke Fighter Coins eller ved å maksimere World Tour-linken din.

Mens vi venter på C. Vipers utgivelse i Street Fighter 6 den 15. oktober, kan du sjekke ut spilltraileren hans nedenfor.