Street Fighter 6 får nye antrekk denne uken, og vi har en ny trailer som viser dem frem

HQ

Sommeren er som kjent rett rundt hjørnet, og Capcom synes det er på tide at vi kler oss deretter, noe som også gjelder for de kjempende i Street Fighter 6. Derfor er Outfit 3 DLC-pakken på vei, og den skal slippes 28. mai.

Denne pakken inneholder totalt fire nye antrekk for Sagat, C. Viper, Alex og Ingrid (som også slippes samme dag). Sagat har fått en stilig drakt, selv om det ikke ser ut til å ha gjort ham i godt humør, for han ser like gretten ut som alltid. C. Viper, derimot, kan se frem til en litt Harley Quinn-inspirert kveldskjole, mens Alex får et ganske ordinært treningsantrekk og Ingrid noe vi mistenker at fansen vil elske - nemlig Midnight Bliss-antrekket fra Fighting Jam.

Sjekk ut alt i traileren nedenfor.