Street Fighter 6 knuser 6-millionersgrensen

HQ

I åtte måneder - fra mai 2023 til januar 2024 - hadde fightingfans virkelig en festdag. Først kom Street Fighter 6, etterfulgt av Mortal Kombat 1 og deretter Tekken 6. Selv om det midterste ikke ser ut til å ha gjort det så bra som Netherrealm og Warner hadde håpet solgte det likevel over seks millioner eksemplarer før støtten nylig ble avviklet.

Og nå feirer Capcom den samme milepælen med Street Fighter 6, som fortsetter å gå fra seier til seier. Via Instagram deler de nå gladelig nyheten om at over seks millioner spill har blitt solgt, og skriver:

"Vår største takknemlighet til alle som har kommet ut på gatene og til alle de som snart vil slutte seg til oss."

Spillet nådde milepælen på fem millioner så sent som i juni, noe som betyr at det har solgt rundt én million eksemplarer på fem måneder. Ettersom Street Fighter 6 fortsetter å være populært og spilles flittig i turneringer rundt om i verden av ivrige entusiaster, kan vi trygt anta at det bare er et tidsspørsmål før det når syv millioner, sannsynligvis allerede til våren.

Da vil det nesten ha overgått forgjengeren. Street Fighter V har solgt rundt 7,8 millioner eksemplarer siden utgivelsen i 2016. Det ble imidlertid bare utgitt på PC og PlayStation 4, og er ikke tilgjengelig på Xbox, i motsetning til oppfølgeren.