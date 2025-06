Street Fighter 6 passerer 5 millioner solgte eksemplarer

HQ

Etter den noe vaklende lanseringen av Street Fighter V ble det til slutt en stor suksess etter hardt arbeid fra Capcoms side. Men i tilfellet Street Fighter 6 var det tydelig nesten umiddelbart etter lanseringen at det hadde blitt en suksess, og Capcom var klar til å støtte opp med innhold.

Siden lanseringen for nesten nøyaktig to år siden har folk slått hverandre i ansiktet med drager, og i forrige uke ble det også utgitt for Switch 2, noe som åpnet det opp for et nytt publikum. Og dette ga spillet et stort løft.

Capcom kunngjør nå at Street Fighter 6 allerede er det tredje mest solgte spillet i serien noensinne, ettersom det etter to år er solgt i fem millioner eksemplarer. De eneste spillene som har solgt bedre er Street Fighter V med 7,8 millioner solgte eksemplarer til PC og PS4, og Street Fighter II til Super Nintendo med 6,3 millioner solgte eksemplarer (det skal nevnes at Street Fighter II ble utgitt i flere versjoner til Super Nintendo og også kom til blant annet Mega Drive, og totalt er det solgt over 15 millioner spill).