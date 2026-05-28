Street Fighter 6 setter ny Steam-rekord for samtidige spillere

Nesten nøyaktig tre år etter at Street Fighter 6 ble lansert, er spillet mer populært enn noensinne. SteamDB avslører nå at spillet for bare noen timer siden hadde 72 977 samtidige spillere, noe som er mer enn det noen gang har hatt tidligere.

En viktig årsak til dette er den nye karakteren Ingrid, som ble lagt til i dag, og den forrige rekorden var ikke fra lanseringen, men for bare noen måneder siden da Alex ble lagt til i spillet. Kort sagt, spillet fortsetter å blomstre, og vi kan trygt anta at Capcom vil fortsette å utvide det med nytt innhold i lang tid fremover.