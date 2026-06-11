Street Fighter 6 -teamet avslører historien bak Tifa som gjestefigur

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Midt i alle kunngjøringene under Summer Game Fest-uken er det lett å se hvordan selv ting som normalt ville fått mye oppmerksomhet, nå ser ut til å forsvinne i mengden. Et slikt eksempel er den kommende retur av Final Fantasy VII -heltinnen Tifa, og vi snakker ikke om Final Fantasy VII: Revelation, men heller hennes opptreden i Street Fighter 6.

I et intervju med IGN forklarer regissør Takayuki Nakayama at diskusjonene startet for tre år siden med en venn som jobber hos Square Enix og er fan av Street Fighter. De ønsket å skape et samarbeid der en gjestekarakter virket som et naturlig valg:

"Og rundt den tiden var Final Fantasy 7-remake-serien veldig aktiv, og når vi så på karakterbakgrunnen, en karakter som Tifa, som har en kraftig kampsportstil, tenkte vi at det ville være perfekt for Street Fighter 6. Så det førte på en måte naturlig til at dette skjedde."

Produsent Shuhei Matsumoto forklarte også prosessen med å integrere en så ikonisk Square Enix-karakter i Street Fighter, og bemerket at Final Fantasy-veteranen Tetsuya Nomura selv er involvert:

"Mange ting ble tatt i betraktning, som for eksempel overdrivelsene som kreves når et slag eller et spark treffer. Til slutt blir det vurdert av teamet hos Square Enix, inkludert [Tetsuya] Nomura-san fra Final Fantasy 7-teamet. Og når det er godkjent, er det opp til utviklerne på Capcom-siden å implementere det i spillet."

De nevner også at vi ikke bør forvente et Street Fighter 7 med det første. Den sjette utgaven selger veldig bra, og den interne planen var å holde spillet gående i ti år.