Street Fighter-fans får et første glimt av Cody Rhodes som Guile

Det er fortsatt ingen bekreftet lanseringsdato for den kommende Street Fighter-filmen, og detaljene om handlingen er fortsatt knappe. Det vi imidlertid vet, er at komikeren Andrew Schulz skal spille Dan, mens WWE-superstjernen Cody Rhodes tar på seg rollen som Guile. Jason Momoa skal spille Blanka, mens Roman Reigns skal spille Akuma. Og i en rollebesetning som garantert vil vekke oppsikt (og latter), vil 50 Cent dukke opp som Balrog.

Det første bildet av Cody Rhodes som Guile dukket opp i går, delt av Schulz fra settet. Bildet fremhever noe enkelt, men likevel umiskjennelig: den amerikanske marinesoldatens ikoniske flattoppede frisyre.