Street Fighter-filmen: Premieredato og alle skuespillerne bekreftet

Filmen er nå i produksjon med planer om å lande på kino i oktober neste år.

Nå vet vi endelig når vi kan forvente å se filmen Street Fighter på kino. Filmen, som skrives og regisseres av Steven E. de Souza, vil ha premiere så snart som 16. oktober 2026, og den har nå kommet i produksjon, noe som betyr at innspillingen er i gang.

I tråd med denne informasjonen har også hele rollelisten for filmen blitt avslørt, med følgende skuespillere som skal spille følgende ikoniske karakterer.


  • Andrew Koji som Ryu

  • Noah Centineo som Ken

  • Callina Liang som Chun-Li

  • Cody Rhodes som Guile

  • Orville Peck som Vega

  • 50 Cent som Balrog

  • Jason Momoa som Blanka

  • Vidyut Jammwal som Dhalsim

  • Olivier Richters som Zangief

  • Hirooki Goto som E. Honda

  • David Dastmalchian som M. Bison

  • Roman Reigns som Akuma

  • Andrew Schulz som Dan Hibiki

  • Eric Andre som Don Sauvage

  • Mel Jarnson som Cammy

  • Rayna Vallandingham som Juli

  • Alexander Volkanovski som Joe

