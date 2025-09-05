nyheter
Street Fighter
Street Fighter-filmen: Premieredato og alle skuespillerne bekreftet
Filmen er nå i produksjon med planer om å lande på kino i oktober neste år.
Nå vet vi endelig når vi kan forvente å se filmen Street Fighter på kino. Filmen, som skrives og regisseres av Steven E. de Souza, vil ha premiere så snart som 16. oktober 2026, og den har nå kommet i produksjon, noe som betyr at innspillingen er i gang.
HQ
I tråd med denne informasjonen har også hele rollelisten for filmen blitt avslørt, med følgende skuespillere som skal spille følgende ikoniske karakterer.
- Andrew Koji som Ryu
- Noah Centineo som Ken
- Callina Liang som Chun-Li
- Cody Rhodes som Guile
- Orville Peck som Vega
- 50 Cent som Balrog
- Jason Momoa som Blanka
- Vidyut Jammwal som Dhalsim
- Olivier Richters som Zangief
- Hirooki Goto som E. Honda
- David Dastmalchian som M. Bison
- Roman Reigns som Akuma
- Andrew Schulz som Dan Hibiki
- Eric Andre som Don Sauvage
- Mel Jarnson som Cammy
- Rayna Vallandingham som Juli
- Alexander Volkanovski som Joe
Gleder du deg til filmen Street Fighter?