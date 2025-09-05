Street Fighter-filmen: Premieredato og alle skuespillerne bekreftet

Nå vet vi endelig når vi kan forvente å se filmen Street Fighter på kino. Filmen, som skrives og regisseres av Steven E. de Souza, vil ha premiere så snart som 16. oktober 2026, og den har nå kommet i produksjon, noe som betyr at innspillingen er i gang.

I tråd med denne informasjonen har også hele rollelisten for filmen blitt avslørt, med følgende skuespillere som skal spille følgende ikoniske karakterer.



Andrew Koji som Ryu



Noah Centineo som Ken



Callina Liang som Chun-Li



Cody Rhodes som Guile



Orville Peck som Vega



50 Cent som Balrog



Jason Momoa som Blanka



Vidyut Jammwal som Dhalsim



Olivier Richters som Zangief



Hirooki Goto som E. Honda



David Dastmalchian som M. Bison



Roman Reigns som Akuma



Andrew Schulz som Dan Hibiki



Eric Andre som Don Sauvage



Mel Jarnson som Cammy



Rayna Vallandingham som Juli



Alexander Volkanovski som Joe



Gleder du deg til filmen Street Fighter?