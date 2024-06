Street Fighter-film satt til 20. mars 2026

HQ

Den nye live-action Street Fighter-filmen kommer til å treffe skjermene våre den 20. mars 2026. Over 30 år etter at den originale, noe kult-klassiske filmatiseringen av kampspillfenomenet kom ut, får vi se en ny versjon av Street Fighter-historien.

I følge Deadline holdes detaljene om handlingen hemmelig, men med en fastsatt utgivelsesdato kan vi forvente å høre mer i nær fremtid. Denne nyheten kommer kort tid etter at filmens regissører Danny og Michael Philippou forlot prosjektet. Tvillingbrødrene var mest kjent for deres gjennombrudd skrekk hit Talk to Me.

Vi vil sannsynligvis høre kunngjøringen om nye regissører snart, men fansen hadde vært glade for å se hva brødrene hadde kokt opp. Vi har også en ny Mortal Kombat-film å se frem til snart, så kampspillfans kommer forhåpentligvis til å spise godt når det gjelder filmatiseringer.