Street Fighter-filmen er utsatt på ubestemt tid

Street Fighter-filmen har truffet noen fartshumper siden kunngjøringen, men nå ser det ut til at den har truffet den største av alle, ettersom den er fjernet fra Sonys utgivelseskalender og forsinket på ubestemt tid (via The Hollywood Reporter).

Filmen var planlagt å lanseres 20. mars 2026, men nå har vi ingen anelse om når den kan vises på skjermene våre. Tidligere mistet filmen sine opprinnelige regissører, Danny og Michael Philippou, som ble erstattet av Kitao Sakurai.

Ettersom Street Fighter fortsatt er en enormt populær kampspillserie, og vi ser flere videospillfilmatiseringer på skjermene våre, er det overraskende at denne filmen har fått så store problemer. Det er fortsatt håp om at vi får se filmen en dag, men den kommer ikke i mars neste år.