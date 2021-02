Street Fighter II er nå over 30 år gammelt

Du ser på Annonser

Capcom tok muligheten i helgen til å minne oss om at Street Fighter II nå har fylt 30 år (originalt sluppet 6. februar 1991). Det var et stort steg for sjangeren og også grafikk generelt, og da det ble lansert på Super Nintendo året etter var suksessen et faktum.

Street Fighter II ble et så utrolig fenomen at det enda fram til 2019 var det bestselgende fightingspillet gjennom alle tider, da Super Smash Bros. Ultimate tok over. Om du vil spille Street Fighter II i dag, gjør du det enklest via samlingen Street Fighter 30th Anniversary Collection, som ble lansert i 2018 til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One.

Hvilken karakter fra Street Fighter II er din favoritt?